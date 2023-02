IL ETAIT UNE VOIX ESPACE GEORGE SAND, 17 février 2023, CHECY.

IL ETAIT UNE VOIX ESPACE GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2023-02-17 (2023-02-17 au ) 16:00. Tarif : 4.0 à 7.0 euros.

Il était une voix… c’est l’histoire chorégraphiée qui expose les rêveries et questionnements de Soledad, petite fille enfermée dans sa chambre qui part à la découverte de son monde intérieur. Ce spectacle aborde avec humour et légèreté des sujets essentiels tels que l’estime de soi, l’écoute et la connaissance de soi même. Dans une ambiance intimiste, les deux interprètes vont surprendre, laissant une empreinte invitant à la réflexion, au rêve, à la pensée… et incitant chacune et chacun à se connecter à sa capacité de résilience face aux imprévus de la vie. Cette pièce chorégraphique et théâtrale utilise le mouvement et les mots comme langage métaphorique, laissant place à une libre interprétation de ce qui est perçu ou compris. Spectacle à partir de 3 ans

Votre billet est ici

ESPACE GEORGE SAND CHECY 1, place du Vieux Pavé Loiret

Il était une voix… c’est l’histoire chorégraphiée qui expose les rêveries et questionnements de Soledad, petite fille enfermée dans sa chambre qui part à la découverte de son monde intérieur. Ce spectacle aborde avec humour et légèreté des sujets essentiels

tels que l’estime de soi, l’écoute et la connaissance de soi même.

Dans une ambiance intimiste, les deux interprètes vont surprendre, laissant une empreinte invitant à la réflexion, au rêve, à la pensée…

et incitant chacune et chacun à se connecter à sa capacité de résilience face aux imprévus de la vie. Cette pièce chorégraphique et théâtrale utilise le mouvement et les mots comme langage métaphorique, laissant place à une libre interprétation de ce qui est perçu ou compris.

Spectacle à partir de 3 ans

. EUR4.0 4.0 euros

Votre billet est ici