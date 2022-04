Il était une … Quoi ?, Magali Quillico, Moïse Lefranc & Thomas Dupont Veillée contée intéractive Grand-Laviers Grand-Laviers Catégories d’évènement: Grand-Laviers

Il était une … Quoi ?, Magali Quillico, Moïse Lefranc & Thomas Dupont Veillée contée intéractive Grand-Laviers, 23 avril 2022, Grand-Laviers.

2022-04-23 19:00:00

Il était une… Quoi ?, ce sont trois improvisateurs qui font naître des contes jamais vus, jamais entendus inspirés par le public. Le public se trouve alors au cœur du spectacle et assiste à une performance unique enrichie par ses propres suggestions. Cette soirée impro-conte sera accompagnée d'un repas de produits locaux réalisé par le bistrot du pays «au coin de la baie»

bonjour@baiedesomme3vallees.fr +33 6 81 66 31 80 https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/sortir-en-famille-105-233-221/

