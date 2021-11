Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Il était une… – Par la Compagnie Les Eléments disponibles Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Il était une… – Par la Compagnie Les Eléments disponibles Médiathèque Ormédo – Orvault, 27 novembre 2021, Orvault. 2021-11-27

Horaire : 17:00 18:00

D'après "La Petite Josette" (1976) et "Le retour de la Petite Josette" (2009) d'Anne Sylvestre Deux grandes filles un peu allumées chantent, jouent, racontent et font revivre la petite Josette d'Anne Sylvestre, avec son espièglerie et son bon sens, ses petites ruses et sa grande tendresse. Médiathèque Ormédo – Orvault

