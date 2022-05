Il était une noix / Compagnie Fario / Pince-moi Festival Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané Finistère Locmaria-Plouzané Un spectacle dont vous êtes le héros, en chansons ! L’histoire d’une noix dont les rebondissements seront choisis par le public.

