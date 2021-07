Boissy-Saint-Léger Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Il était une forêt + Atelier Création d’affiche Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Cinéma Le Forum, le mercredi 29 septembre à 14:30

**Dès 3 ans.** Prenez le temps de faire une petite balade enchantée parmi les habitants de la forêt avec 6 courts métrages inédits. C’est le moment de découvrir une nature plus qu’étonnante ! **+ Atelier Création d’une affiche originale** Initiés par l’artiste Billy, les participants·es découvriront la sérigraphie, technique d’impression manuelle artisanale. Ce processus d’impression par pochoir permet de représenter des graphismes indépendants très détaillés sur différents supports. Les enfants réaliseront en collectif une ou plusieurs affiches de cinéma reprenant des motifs présents dans les films. Ils pourront s’essayer aux différentes étapes du processus : la préparation de l’écran, le choix des couleurs et des motifs, l’apposition de l’encre ainsi que l’impression en elle-même. Chacun·e pourra repartir avec sa création autour d’une affiche revisitée du film. _Séance organisée dans le cadre de l’été culturel._ _#Monétémarégion #EteculturelIDF_

Tarif plein : 6€50 Tarif réduit 3€50 Tarif fidélité 2€50

Projection précédée d’un atelier autour de la création d’une affiche. Cinéma Le Forum Place du Forum Boissy-Saint-Léger La Haie-Griselle Val de Marne

2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Autres Lieu Cinéma Le Forum Adresse Place du Forum Ville Boissy-Saint-Léger lieuville Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger