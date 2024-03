Il était une fois un voyage en autocar Portes ouvertes et rencontres autour des métiers du tourisme Gisors, jeudi 21 mars 2024.

Il était une fois un voyage en autocar Portes ouvertes et rencontres autour des métiers du tourisme Gisors Eure

À l’occasion de la semaine des métiers du tourisme, Grisel Voyages organise une matinée portes ouvertes sur son dépôt de Gisors. Vous pourrez rencontrer des professionnels et en apprendre plus sur les métiers du tourisme dans leur globalité guide, interprète, chargé d’accueil, chef cuisinier, serveur, agent de voyages, conducteur de tourisme, agent d’exploitation. Vous pourrez aussi en savoir plus sur le BTS Tourisme.

Ces rencontres sont ouvertes à tous et gratuitement. Elles sont particulièrement utiles à tous les demandeurs d’emploi et les étudiants passionnés par le tourisme.

Cette matinée d’échange est réalisée en partenariat avec France Travail Gisors Vallée de l’Andelle, Normandie Tourisme, l’Office de Tourisme du Vexin Normand, le restaurant l’Air du Temps et l’AFTRAL.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:30:00

fin : 2024-03-21 12:00:00

10 Rue de la Haute Borne

Gisors 27140 Eure Normandie

