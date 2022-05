Il était une fois un jardin Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Il était une fois un jardin Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron, 4 juin 2022, Azay-le-Ferron. Il était une fois un jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Tarifs : Adultes 12 € et enfants de 6 à 17 ans gratuits

Visite guidée du parc et des jardins avec balade en costume d’époque. Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent Luzarche 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Adresse 31-33 rue Hersent Luzarche 36290 Azay-le-Ferron Ville Azay-le-Ferron lieuville Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Departement Indre

Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Il était une fois un jardin Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron 2022-06-04 was last modified: by Il était une fois un jardin Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron 4 juin 2022 Azay-le-Ferron Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre