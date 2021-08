Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion, Saône-et-Loire Il était une fois un château fort Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion Catégories d’évènement: Martailly-lès-Brancion

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Martailly-lès-Brancion EUR 10 10 Pourquoi construit-on un château fort en hauteur ? Quels matériaux étaient utilisés ? Combien de

temps cela pouvait-il durer ? Venez découvrir tous les secrets de la construction d’un château fort et

créer votre propre vitrail.

Cette visite/atelier s’adresse aux familles à partir de 7 ans (il ne s’agit pas d’une visite architecturale

« scientifique »).

Réservation obligatoire au château (groupes limités à 10 personnes)

Tarif : 10€ par participant (inclus : visite guidée du château, atelier et rafraîchissement)

