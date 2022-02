Il était une fois toi et moi Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Il était une fois toi et moi

Maison de quartier Notre-Dame, 14 février 2022, Versailles.

Maison de quartier Notre-Dame, le lundi 14 février à 14:30

Les 65 ans et plus ont rendez-vous le jour de la Saint-Valentin à la maison de quartier pour un moment convivial accomagné par l’équipe de la maison de quartier Notre-Dame.

Entrée gratuite sur inscription

Après-midi amicale avec échanges et discussions pour les personnes de 65 ans et plus. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T14:30:00 2022-02-14T16:30:00

