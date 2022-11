Il était une fois Sidi Bel Abbes Aubagne, 30 avril 2022, Aubagne.

Il était une fois Sidi Bel Abbes

Chemin de la Thuilière Musée de la Légion étrangère Aubagne 13400 Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière

2022-04-30 – 2022-11-06

Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière

Aubagne

13400

À l’occasion du 60e anniversaire des accords d’Evian, marquant la fin de la guerre d’Algérie et l’arrivée de la Légion étrangère à Aubagne, le musée propose une exposition rétrospective sur 120 années de présence de la Légion à Sidi-Bel-Abbès.



Le parcours débute par l’arrivée de la Légion en Algérie.

D’un point de ravitaillement surnommé “Biscuitville”, nait Sidi-Bel-Abbès, à la fois ville et Maison Mère de la Légion, construite des mains de l’Armée d’Afrique, des képis blancs et de la population locale.

Étroitement liées par leurs origines, l’exposition aborde le rapport unique entre la ville et la Légion au travers de l’urbanisation, des fêtes “Légion” et de la vie quotidienne de 1842 à 1962.



Des archives audiovisuelles inédites, mêlées à d’authentiques objets et témoignages viennent illustrer cette époque emblématique de la Légion étrangère.

Le parcours débute par l’arrivée de la Légion en Algérie et se termine par le transfert sur Aubagne et l’accueil des képis blancs par les provençaux.

Le musée de la Légion étrangère présente une exposition consacrée au berceau de la Légion étrangère, Sidi-Bel-Abbès.



Le musée sera fermé au public du lundi 7 novembre jusqu’au lundi 28 novembre.

+33 4 42 18 10 96

Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière Aubagne

dernière mise à jour : 2022-11-07 par