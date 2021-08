Pont-Sainte-Marie Camp du Moulinet Aube, Pont-Sainte-Marie Il était une fois Pont-Sainte-Marie… le CM 69 Camp du Moulinet Pont-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Aube

### Une plongée au cœur de l’aventure de Buffalo Bill à Pont-Sainte-Marie : spectacle équestre son et lumières et exposition. Un magnifique spectacle équestre vous attend pour vous imerger au cœur de la légende de Buffalo Bill. La troupe « Les crinières d’Orient » s’ajoutera aux autres animations ! Retrouvez des expositions faisant revivre le show Buffalo Bill de 1905 que Pont-Sainte-Marie accueilla, mais également les différents usages du Camp du Moulinet, le fameux CM 69 !

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

