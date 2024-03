Il était une fois, par la Cie Création Éphémère Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane, vendredi 26 avril 2024.

Il était une fois, par la Cie Création Éphémère Il était une fois présente des tableaux autour des thèmes de l'abandon à travers deux contes de fées : Cendrillon et Le Petit Poucet. Vendredi 26 avril, 20h30 Théâtre Marcel Pagnol Tarifs : 11 euros (plein) ; 8,50 euros (groupe +10 personnes) ; 5 euros (-18 ans, RSA, demandeurs d'emploi)

Il était une fois présente des tableaux autour des thèmes de l’abandon à travers deux contes de fées : Cendrillon et Le Petit Poucet.

La mise en scène met en avant le langage des corps, les gestes atypiques, la manière étrange de se mouvoir sur la scène et nous transporte dans un univers poétique empreint d’une forte humanité.

Depuis 1986 la Compagnie Création Éphémère tourne en France et en Europe. Son projet artistique réside dans l’intégration de comédiens porteurs de handicaps.

À partir de 9 ans.

Réservation recommandée.

Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

Villeneuve-Tolosane Théâtre

Cie Création Éphémère