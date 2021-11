Toulouse Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Il était une fois… Once upon a time par Sharon Evans Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 11 décembre à 10h30 Contes – Anglais Dès le début du spectacle, Sharon donne envie aux enfants d'explorer ces mots venus d'ailleurs. Grâce à la musique, au chant de ritournelles et aux comptines, les enfants se familiarisent avec les sonorités de la langue anglaise. À partir de 3 ans – Durée : 35 min Inscription au 05 81 91 79 81 Bibliothèque Bonnefoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T12:30:00

