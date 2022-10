IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL

2022-11-25 – 2022-12-31

Place Anne Gommerch Thionville Moselle

2022-11-25 12:00:00 – 2022-12-31 20:00:00 Thionville

Moselle Thionville vous invite à découvrir son ambiance de Noël !

Enfilez vos patins, c’est le retour de la patinoire synthétique sur la place Anne Grommerch ! Elle accueille également le village des enfants et des stands gourmands sucrés. Le village gourmand, quant à lui, prend cette année ses quartiers sur la Place Claude Arnoult, avec dix stands prêts à vous régaler.

Grande nouveauté : la bulle enchantée du Père Noël, place au Bois, dont le décor féérique émerveillera à coup sûr petits et grands enfants.

Des animations musicales et ludiques complètent ce beau programme de fête. Autour du marché de Noël, c’est tout l’hyper-centre qui s’habille aux couleurs de Noël. Ainsi, les visiteurs pourront admirer les nombreuses installations lumineuses (mapping, bulles givrées, arche candy, cheminement baptisé «Ciel de lumière», etc.). De faire scintiller les étoiles dans vos yeux ! Inauguration le samedi 26 novembre à 17h30 sur Parvis de l’Hôtel de Ville avec la mise en lumière du grand sapin. Thionville

