Il était une fois Noël

Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc

2021-12-20 15:00:00 – 2021-12-21

Marseille 4e Arrondissement

Les plus belles Histoires de Noël du Monde Entier mais aussi les plus mystérieuses, étranges, drôles, émouvantes…



Venez vivre ce moment unique, magique et merveilleux avec Mona Luz la gardienne des lumières de Noël.



Spectacle pour toute la Famille !



De et avec Caroline Dabusco

Spectacle de marionnettes et chansons

A partir de 3 ans

Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

