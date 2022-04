Il était une fois…. Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Il était une fois…. Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, 14 mai 2022, Colmar. Il était une fois….

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, le samedi 14 mai à 19:00

Cette nuit, des personnages de contes, légendes et récits mythologiques se sont égarés dans les différents musées. Retrouve-les grâce aux différents indices du livret. Sois observateur et avance prudemment pour ne pas les effrayer… Avec les musées Unterlinden, du Jouet et Bartholdi. Organisé par les élèves Option Patrimoine du Lycée Camille Sée sous la houlette de leur professeur Nadine Resch. Lots offerts par les musées. Un jeu de piste pour les enfants et leur famille dans 4 musées colmariens Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 11 rue Turenne 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar Adresse 11 rue Turenne 68000 Colmar Ville Colmar lieuville Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar Colmar Departement Haut-Rhin

Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Il était une fois…. Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 2022-05-14 was last modified: by Il était une fois…. Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar 14 mai 2022 Colmar Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar Colmar

Colmar Haut-Rhin