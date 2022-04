Il était une fois …. Martigues Théâtre de Verdure, 15 avril 2022, Martigues.

Il était une fois …. Martigues

du vendredi 15 avril au vendredi 17 juin à Théâtre de Verdure

Une visite de Martigues entre mythes et légendes ———————————————— ### Entre mythes et légendes Au départ du Théâtre de Verdure (Ferrières) de Martigues, suivez votre guide et soyez à l’écoute ! Partez à la conquête des mythes et légendes ayant fait vibrer la Provence. Ce parcours urbain sera ponctué d’arrêts sur les lieux emblématiques de Martigues où le visiteur sera mis à contribution pour échanger, discuter et vivre des moments forts. ### Une exploration panoramique Une longue histoire attestée de faits archéologiques, et fantasmés par les mythes et légendes qui se nourrissent de cette même histoire. Ou est-ce l’inverse ? Suivez votre guide et explorez les vues panoramiques de la ville. Entre hier et aujourd’hui, votre guide vous contera l’histoire de Martigues. ### Médiation culturelle et participation des visiteurs La visite alternera des moments où le visiteur sera en écoute, certains où il échangera avec le guide, et d’autres où il laissera libre court à son imaginaire. Prenez le temps, imaginez et écoutez. Une expérience sensorielle grâce à la reconnexion des sens. Information pratiques ——————— Pensez à emporter : • Un chapeau ou casquette. • Une bouteille d’eau. • De la crème solaire. • Une couverture, un coussin, un paréo pour vous asseoir lors des moments contés. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Martigues. En partenariat avec Provence Buissonnière.

Adulte : 12€. Enfant de 5 à 11 ans : 8€. Dès 5 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues

Une visite guidée en centre-ville de Martigues à la découverte des mythes et légendes qui peuplent notre belle Provence.

Théâtre de Verdure Place des Aires 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:30:00;2022-04-29T14:30:00 2022-04-29T16:30:00;2022-05-27T14:30:00 2022-05-27T16:30:00;2022-06-17T14:30:00 2022-06-17T16:30:00