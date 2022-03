Il était une fois…Martigues Martigues, 15 avril 2022, Martigues.

Il était une fois…Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues

2022-04-15 14:30:00 – 2022-04-15 16:30:00 Rond-point de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône

Découvrez l’histoire d’hier à aujourd’hui, de l’Antiquité à son avenir. Une longue histoire attestée par des faits archéologiques et fantasmés par des mythes et légendes. Où est bien est-ce l’inverse ?



Vous ne tarderez pas à le découvrir à travers un parcours urbain en centre-ville. La visite alternera interaction, discussion et écoute des participants. Laissez vous porter par les contes émis par votre guide, prenez le temps de découvrir Martigues et la Provence.

Une visite guidée de la ville de Martigues comme vous ne l’avez jamais vu ! Suivez le guide qui vous conte l’histoire de la ville ponctué de moments d’échanges et de partage. Rêvez, imaginez, laissez-vous porter.

Découvrez l’histoire d’hier à aujourd’hui, de l’Antiquité à son avenir. Une longue histoire attestée par des faits archéologiques et fantasmés par des mythes et légendes. Où est bien est-ce l’inverse ?



Vous ne tarderez pas à le découvrir à travers un parcours urbain en centre-ville. La visite alternera interaction, discussion et écoute des participants. Laissez vous porter par les contes émis par votre guide, prenez le temps de découvrir Martigues et la Provence.

Rond-point de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-11 par