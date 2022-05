Il était une fois Marcel Pagnol Eygalayes Eygalayes Catégories d’évènement: Drôme

Il était une fois Marcel Pagnol Eygalayes, 29 juillet 2022

2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 21:30:00

Eygalayes Drôme EUR La Cie La Cigale interprète les scènes cultes de Marcel Pagnol.

La vie de Pagnol au travers des plus belles et des plus truculentes scènes de ses films. De Marius à César, de la fille du Puisatier à la femme du boulanger, de Naïs à Manon des Sources Eygalayes

