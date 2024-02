Il était une fois ma colo-Croq’Vacances Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez, dimanche 14 juillet 2024.

Il était une fois ma colo-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T18:58:00+02:00

Futur aventurier prépare-toi à plonger dans l’univers magique de Saint-Hilaire-de-Riez, où l’été se transforme en une colonie pleine d’éclats de rires. Un programme exceptionnel te réserve des moments inoubliables entre chasse aux trésors, découvertes équestres, éclaboussures au parc aquatique et bien plus encore !

Avec les autres aventuriers, tu partiras à la découverte des mystères de Saint-Hilaire-de-Riez à travers une chasse au trésor captivante. Indices, énigmes et surprises t’attendent pour une aventure palpitante. Sur place, dans le centre de vacances, tu découvriras le monde équestre avec l’initiation au poney. Tu apprendras les rudiments de l’équitation tout en créant des liens spéciaux avec tes amis à quatre pattes. En cours de séjour, nous te réservons un plongeon dans l’amusement aquatique ! L’excitation montera d’un cran avec une journée entière au parc aquatique, où toboggans vertigineux, rires éclatants et éclaboussures joyeuses rythmeront cette expérience mémorable.

Place à la créativité culinaire avec des ateliers délicieux où nos petits chefs en herbe pourront laisser libre cours à leur imagination gourmande. Des jeux en plein air préparés par l’équipe d’animation te garantiront des journées remplies d’énergie et d’amusement. Que ce soit des courses, des jeux d’équipe ou des moments de détente sous le soleil, tu auras une multitude d’activités pour t’amuser et te dépenser. En plus des baignades à la mer, la piscine chauffée du centre de vacances sera le lieu idéal pour des après-midi rafraîchissants. Sous la surveillance attentive de notre surveillant de baignade, tu pourras profiter de moments de détente, de jeux aquatiques et de rires partagés avec tes nouveaux amis.

Les journées se concluront avec des veillées où la magie et l’amitié seront les invités d’honneur. Contes, jeux et aussi la fameuse boum garantiront des soirées mémorables. Saint-Hilaire-de-Riez, avec son cocktail unique d’aventures, de rires et de découvertes, te promet des vacances estivales magiques. Alors, laisse-toi embarquer pour une colonie de vacances inoubliable !

Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 25 Avenue de la Pége, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Les Levrelles Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-il-etait-une-fois-ma-colo_93.html »}]

Colonie vendée

Croq’ Vacances