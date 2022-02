Il était une fois… l’Océan ! À l’Aquarium de Paris L’Aquarium de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Il était une fois… l’Océan ! À l’Aquarium de Paris L’Aquarium de Paris, 20 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

de 10h00 à 21h00

de 10h00 à 19h00

Du 20 janvier au 8 mai 2022, l’Aquarium de Paris accueille Maestro, le savant connu du dessin animé « Il était une fois » pour une exposition pédago-ludique qui révèle l’importance de l’Océan et de ses écosystèmes pour l’équilibre de la planète. L’Océan aux origines de la vie

La vie est née dans l’Océan. Il y a 3.5 milliards d’années environ la vie est apparue sur Terre dans l’Océan primaire sous forme de micro-organismes. Tous les êtres vivants évoluant aujourd’hui sur Terre sont issus des nombreuses évolutions de ces organismes marins. Au Médusarium de l’Aquarium de Paris, les visiteu·se·s découvrent avec émerveillement des espèces rappelant les premiers êtres ayant peuplés notre planète, il y a 650 millions d’années. En observant le déplacement hypnotique des méduses, il est possible d’entrevoir la mémoire de notre planète. L’Océan garant de l’équilibre de la vie sur Terre

Chaque écosystème est un ensemble d’organismes jouant un rôle spécifique garantissant un équilibre. D’une extraordinaire richesse, la biodiversité marine reste cependant peu connue. On estime qu’on connait moins de 3% des espèces vivant dans l’Océan. Et pourtant, cette biodiversité est la pierre angulaire de l’ensemble des services écosystémiques nécessaires au bien être humain : l’impact sur le climat, les stocks de pêche, l’évolution des littoraux… L’Aquarium de Paris souhaite mettre en valeur l’importance des ressources fournies par l’Océan dans cette exposition, qui met en lumière les liens intrinsèques entre l’humanité, ses activités et l’Océan. Depuis toujours, les humains pêchent, pour se nourrir. La pêche dans le monde c’est 171 millions de tonnes de produits aquatiques récoltés. Autrement dit, chaque seconde ce sont plus de 5400kg de poissons et produits de la mer qui sont extraits des océans soit en pêche sauvage, soit en aquaculture. L’Océan est également la plus grande source de biodiversité connue à ce jour. De nombreuses espèces océaniques sont le centre de recherches scientifiques qui construiront le monde de demain : médicaments, ingénierie issue du biomimétisme, industrie de la chimie… L’ensemble du parcours propose des éclairages sur les nombreuses espèces peuplant toutes les mers du globe en présentant des écosystèmes reproduits dans chaque bassin. Maestro explique la symbiose entre le poisson clown et son anémone de mer. Il explique aussi pourquoi les requins et les sardines peuvent évoluer ensemble dans le grand bassin de l’Aquarium. Un dispositif varié pour apprendre en s’amusant

L’Aquarium de Paris propose des activités pédago-ludiques, pour apprendre en s’amusant. Déambulation de mascotte

Avec l'exposition Il était une fois… l'Océan source de vie, la mascotte de Maestro, se promène à l'Aquarium de Paris. Il déambule sur le parcours et sensibilise les visiteu·se·s à la magie de l'Océan.

Maestro aide les enfants accompagnés de leurs parents à découvrir les mystères de l'Océan. En suivant les indices, les plus jeunes parcourent l'Aquarium de Paris et observent les bassins et décryptent leurs secrets. Un cadeau les attend à la fin du parcours, une fois tous les indices trouvés.

Disponibles à la fin du parcours et en ligne sur le site internet de l'Aquarium de Paris, des ateliers créatifs et pédagogiques invitent à poursuive ses découverte de la magie de l'Océan par des petits jeux et exercices à faire à la maison.

Des QR codes disposés tout au long du circuit de visite permettent de traiter en profondeur des thématiques plus précises. Les visiteu·se·s peuvent approfondir leurs connaissances et consulter les derniers articles scientifiques les plus pertinents sur le sujet

Les médiateur·ice·s scientifiques de l'Aquarium de Paris sont disponibles sur le parcours autour de points parole, pour répondre à toutes les questions sur ces mystères de l'Océan et les pensionnaires de l'Aquarium. L'Aquarium de Paris 5 Av. Albert de Mun Paris 75016 Contact : info@cineaqua.com https://www.aquariumdeparis.com/il-etait-une-fois-locean-source-de-vie/

