IL ETAIT UNE FOIS L’HIVER FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Pas-de-Calais

IL ETAIT UNE FOIS L’HIVER FAMILIA THEATRE, 24 février 2023, BERCK. IL ETAIT UNE FOIS L’HIVER FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 15:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros. Spectacle Jeune Public dès 3 ans. Est-ce que les lutins du pays des neiges seront prêts pour le changement de saison ? La Dame des neiges sera là pour veiller et surveiller les flocotins qui auront besoin de l’aide des enfants. Votre billet est ici FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais Spectacle Jeune Public dès 3 ans. Est-ce que les lutins du pays des neiges seront prêts pour le changement de saison ? La Dame des neiges sera là pour veiller et surveiller les flocotins qui auront besoin de l’aide des enfants. .8.0 EUR8.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu FAMILIA THEATRE Adresse 9, Rue de la Marine Ville BERCK Tarif 8.0-8.0 lieuville FAMILIA THEATRE BERCK Departement Pas-de-Calais

FAMILIA THEATRE BERCK Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

IL ETAIT UNE FOIS L’HIVER FAMILIA THEATRE 2023-02-24 was last modified: by IL ETAIT UNE FOIS L’HIVER FAMILIA THEATRE FAMILIA THEATRE 24 février 2023 Familia Théâtre Berck

BERCK Pas-de-Calais