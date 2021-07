« IL ETAIT UNE FOIS LES RESINIERS… » Saint Trojan les Bains, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Saint-Trojan-les-Bains.

« IL ETAIT UNE FOIS LES RESINIERS… »

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Saint Trojan les Bains

**La forêt domaniale de Saint Trojan les Bains** Balade au coeur de la dune boisée à la découverte de son histoire, de ses essences principales et moins connues, de sa faune (recherche de traces et indices), de sa gestion. **Exposition « Il était une fois les résiniers … »-** Nous sommes indissociablement liés aux pins maritimes mais nous n’aurons plus l’occasion d’observer les petits pots de terre accrochés aux pins de nos forêts oléronnaises. Certains arbres fidèles témoins du temps d’avant, portent les stigmates de la période où on les a fait « saigner ». Sur notre territoire, le gemmage est apparu au tout début du XXe siècle et pendant plus de 30 ans, Michel, amoureux de la Nature et des arbres en particulier a réussi à nous faire percevoir les relations étroites qui ont uni et qui unissent toujours l’homme à une forêt, découvrir un métier d’autrefois et comprendre les raisons de sa disparition. **Programme** _Vendredi à 9h30 et à 14h00 à destination des scolaires_ – Balade pédestre suivie de l’exposition commentée, _Samedi de 14h à 16h_ _à destination de tout public,_ – Exposition commentée, _Dimanche à 9h30 à destination de tout public (enfant à partir de 6 ans)_ – Balade pédestre suivie de l’exposition commentée, – Possibilité de pique-niquer sur place.

Uniquement sur réservation – gratuit

Naissance et histoire particulière de la forêt de Saint Trojan les Bains au cours d’une balade pédestre suivie de l’exposition commentée « Il était une fois les résiniers »

Saint Trojan les Bains Les Ecuries du Carbet Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T16:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T12:30:00