Chantilly Domaine de Chantilly Chantilly, Oise Il était une fois les Grandes Ecuries Domaine de Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Il était une fois les Grandes Ecuries Domaine de Chantilly, 18 septembre 2021, Chantilly. Il était une fois les Grandes Ecuries

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Chantilly

Après le succès des représentations de l’été 2019, la Compagnie équestre des Grandes Écuries propose une version revisitée de ce spectacle-événement ! Humour et dressage de haute-école sont au rendez-vous pour narrer 300 ans d’histoire équestre. Les Grandes Écuries ne sont pas ordinaires. Elles sont exceptionnelles, érigées seules, hors des murs du château. Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries ont été construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince de Condé. Elles font figure de véritable palais pour chevaux ! Ce spectacle vous dévoile les grandes étapes de la vie des Grandes Écuries de Chantilly à travers une quinzaine de numéros équestres. Chevaux, ânes et poneys font revivre l’histoire aux spectateurs par différents tableaux, alliant narration et figures équestres qui font la renommée des Grandes Écuries : haute-école, travail en liberté, cabrés, couchés, révérences… La Compagnie équestre des Grandes Écuries de Chantilly, le voltigeur Clément Ferron ainsi que le compositeur et musicien Jean-Lou Descamps, transmettent leur vision et adaptation des 300 ans d’existence de ce bâtiment emblématique du patrimoine français. La Compagnie équestre des Grandes Écuries propose une version revisitée de ce spectacle-événement ! Humour et dressage de haute-école sont au rendez-vous pour narrer 300 ans d’histoire équestre. Domaine de Chantilly 7 rue connétable – 60500 Chantilly Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Domaine de Chantilly Adresse 7 rue connétable - 60500 Chantilly Ville Chantilly lieuville Domaine de Chantilly Chantilly