Il était une fois… les délices du petit monde, 12 juin 2022, .

Il était une fois… les délices du petit monde

2022-06-12 – 2022-06-12

De Joseph Péaquin (France/Italie, 2006 1h03) VOSTFR



Emilio et Attilia, un couple de retraités, vivent à Arnad, petit village du Val d’Aoste, unis par une même passion : la cuisine de montagne. Ils partagent cet amour avec Paul et Sofia, leurs petits-enfants, et Furbino, le chat. Tout ce petit monde vit au rythme des saisons à la recherche de simples délices riches de saveurs.

Compétition internationale 2007



Joseph Péaquin est réalisateur, opérateur de prise de vues et producteur. Une partie de son travail documentaire a pour cadre la vallée d’Aoste en Italie, lieu d’origine de sa famille. Ses films ont reçu de nombreux prix en Italie : Anima (2019), prix Italymbas au 6° Babel Film Festival de Cagliari ; Il Gabbiano (2016), prix Sony de la meilleure photographie au 19° Cervino Cinemountain Festival ; Jelie (2014), prix Spécial du jury au 5° Festival Corto e Fieno ; In un altro mondo (2009), Grand prix du 24° Festival de Sondrio.

