Il était une fois … Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains, 8 novembre 2022, Gamarde-les-Bains.

2022-11-08 14:30:00 – 2022-11-08 16:00:00

Gamarde-les-Bains Landes

EUR Chalossais pure souche et passionné, Jean-Pierre vous présente les arènes couvertes de Gamarde et ce sport typique du Sud-Ouest, la course landaise.

+33 5 58 98 58 50

OT Terres de Chalosse

Gamarde-les-Bains

