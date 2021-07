Mantes-la-Jolie Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie, Yvelines Il était une fois l’école… Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Il était une fois l’école… Pavillon Duhamel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mantes-la-Jolie. Il était une fois l’école…

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon Duhamel

Venez revivre le temps d’un atelier, tout en remontant le temps pour découvrir l’école d’hier. Présentation de documents, de cartes, de livres, outils pour un retour sur les bancs de l’école d’autrefois. Animation réalisée par l’Association Culture & Patrimoine.

Réservation nécessaire pour les exercices

Il était une fois l’école… Pavillon Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu Pavillon Duhamel Adresse Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Ville Mantes-la-Jolie lieuville Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie