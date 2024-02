Il était une fois… Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Les 30 musicien.nes de l’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes vous proposent une soirée contée familiale autour des grands classiques tels que Pierre et le Loup de Prokofiev. Vendredi 22 mars, 19h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://www.billetweb.fr/concert-l-osur

Du 2024-03-22 19:00 au 2024-03-22 20:00.

L’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes présente son concert « Il était une fois ». Les 30 musiciens et musiciennes de son orchestre de chambre vous proposent une soirée contée autour des grands classiques tels que Pierre et le Loup de Prokofiev et Ma Mère l’Oye de Ravel.

Il était une fois…

Un orchestre, qui, cherchant à conter son histoire, choisit de le faire en musique. Une histoire de partage, entre les musicien·nes et le public, comme le fait Ravel en mettant en musique les Contes de Ma mère l’Oye de Charles Perrault, partageant ainsi au monde entier sa vision de ces histoires. Il s’agit aussi d’une histoire de passion, la passion dévorante avec laquelle vit l’Hérodiade de Mallarmé, qui inspira Hindemith pour son œuvre, aboutissement de l’expressionnisme français.

Enfin, l’histoire de notre histoire en quelque sorte, un retour à l’enfant que nous étions tous et toutes, en découvrant une version revisitée de Pierre et le Loup, chef d’œuvre de Prokofiev et véritable balade au milieu de l’orchestre. Au travers de ce concert, l’OSUR vous emmène dans un voyage à travers les contes dans toutes leurs interprétations. La musique du conte dans sa forme la plus pure avec Ma mère l’Oye de Maurice Ravel, la poésie de Mallarmé contant l’histoire de passion et de haine d’Hérodiade, mise en musique par Paul Hindemith, et enfin le conte musical par excellence, Pierre et Loup de Sergueï Prokofiev, qui, à travers l’histoire de Pierre criant au loup, raconte la vie de l’orchestre et de ses instruments.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2