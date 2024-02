Il était une fois le petit Henri Château de Pau Pau, mercredi 20 mars 2024.

Pour la journée mondiale du conte, le château de Pau vous propose une déambulation contée sur les pas d’Henri IV.

La petite et la grande histoire se rencontrent et se racontent à travers les salles de son château natal et au travers des collections du musée une approche de l’enfance du petit prince béarnais, racontée aux enfants d’aujourd’hui.

Pour les 3 à 6 ans. .

Début : 2024-03-20 11:00:00

fin : 2024-03-20 12:00:00

Château de Pau 2 Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

