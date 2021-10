Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Il était une fois le Père Noël Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Il était une fois le Père Noël Médiathèque d’Ornon, 22 décembre 2021, Villenave-d'Ornon. Il était une fois le Père Noël

Médiathèque d’Ornon, le mercredi 22 décembre à 10:30

La médiathèque d’Ornon ouvre ses portes sur la magie de Noël. ————————————————————- ### La Compagnie Les passagers du vent entraîne les petits et grands à la découverte des origines du Père Noël autour du monde. Du Father Christmas britannique au Santa Claus nord-américain, sans oublier Sinterklaas néerlandais (Saint Nicolas). Nous partons à la découverte de coutumes et de légendes grâce aux santons de Provence et à La Bafana italienne qui offre soit des bonbons soit du charbon la veille de l’Epiphanie. Un tour du monde conté et musical avec des chansons et des musiques rythmées qui font de ce spectacle un moment de partage culturel réjouissant.”

Gratuit sur réservation

Spectacle musical pour les enfants Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque d'Ornon Adresse 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Médiathèque d'Ornon Villenave-d'Ornon