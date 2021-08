Il était une fois le moulin d’Eymet Quai de la navigation, 18 septembre 2021, Eymet.

Il était une fois le moulin d’Eymet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quai de la navigation

### Les portes ouvertes du moulin feront découvrir ce bâtiment historique et vos mémoires du lieu. Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails, ainsi que les activités artisanales. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association du moulin d’Eymet qui est investie depuis 2016 dans ce projet de restauration, souhaite ouvrir, très exceptionnellement, les portes de ce « patrimoine pour tous ». Les visites du moulin feront découvrir ce bâtiment historique, et sa presqu’île sur le Dropt. Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails. Le projet d’activités sera discuté avec tous ceux qui souhaitent à l’avenir participer à sa mise en œuvre. Les associations d’histoire et les fédérations de moulins qui ont déjà entamé une recherche historique et une collecte des mémoires sur le moulin d’Eymet exposeront leurs travaux dans le moulin et pourront s’investir sur une animation culturelle. Le programme de ces journées se compose de 4 volets : – Visites guidées du moulin et de sa presqu’ile ; – Installation et animation d’une « vidéomaton » pour filmer les témoignages des visiteurs sur le moulin ; – Présentation de l’histoire du moulin à partir des images et des témoignages déjà rassemblés par les associations locales ; – Lectures de textes sur les moulins et leur place dans la vie des campagnes par une troupe de théâtre.

Gratuit. Entrée libre.

Quai de la navigation Quai de la navigation, 24500 Eymet Eymet Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00