Il était une fois… Le château Latour Ségur Château Latour Ségur, 17 septembre 2021, Lussac.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château Latour Ségur

### Partez à la découverte de l’histoire du Château Latour Ségur, André sera votre guide et vous fera voyager dans le temps. Au XIIe siècle, le château appartenait aux _De Segur_, illustre famille de Guyenne… Il est situé au Nord de Lussac, à environ 2 km du chef-lieu, direction Saint-Médard-de-Guizières. À l’origine, il s’agissait d’un puissant donjon carré, entouré de fossés de cinq mètres de profondeur, comprenant un rez-de-chaussée sur cave voutée et deux étages fortifiés couronnés de mâchicoulis. En 1152, _Aliénor d’Aquitaine_, ayant épousé _Henri Plantagenet_, l’Aquitaine devint anglaise durant trois siècles, et la région connut une ère de prospérité profitant au Couvent, avant les saccages de la guerre de Cent Ans. Au XIIe siècle, un sieur de Ségur fit don à l’Abbaye de Faise du château de La Tour, à titre de rachat expiatoire d’un homicide commis par lui en chassant dans la forêt voisine. Les Abbés commanditaires en firent plus tard leur lieu de résidence particulière. Ces nobles Abbés, nommés par le roi et confirmés par le pape, ne menaient pas la vie monastique cloitrée, et n’étaient soumis ni à la règle ni aux vœux religieux. Sous l’influence bienfaisante des Abbés commanditaires, le château de La Tour fut agrandi et connut un train de vie faste. Déjà au XVIIe siècle, les constructions comportaient, outre Ia Tour, des logis spacieux et somptueux, une façade avec perron, escalier monumental, balustrade de pierre, une chapelle, des bâtiments d’exploitation et dépendances diverses, un portail monumental, cour, pergola, et jardin. Au XVIIIe siècle, _l’abbé de Montesquieu_ vint régulièrement en villégiature au château pour se reposer. Il organisait également des réunions dans lesquelles il ne manquait pas d’inviter son célèbre frère, _Charles Louis de Secondat_, connu sous le nom de _Montesquieu_, moraliste, philosophe et écrivain des Lumières. _André Nizet et Corinne Dray_ ont acquis le Château Latour Ségur en mars 2008. Charmés par la magie et la sérénité du lieu, ils entreprirent de nombreux travaux pour offrir des moments privilégiés au sein du [_Spa TerreHappy_](https://www.spaterrehappy.fr/) et des suites. Pour les Journées européennes du patrimoine, _André, Corinne et leur équipe_ vous ouvrent les portes du château pour vous faire partager leur univers entre maisons d’hôtes, spa et école Montessori. _André_ sera votre guide et vous expliquera l’histoire du Château Latour Ségur durant 1 heure.

5€. Réservation obligatoire. 6 personnes maximum.

Château Latour Ségur 1 rue de la Tour, 33570 Lussac Lussac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00