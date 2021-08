Il était une fois l’architecture Pavillon de l’Arsenal, 18 septembre 2021, Paris.

Il était une fois l’architecture

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon de l’Arsenal

**A la fois pédagogiques et ludiques, ces visites-ateliers invitent les enfants et leurs parents à découvrir une histoire inédite de l’architecture et comprendre comment, depuis son invention au néolithique, la ville et l’architecture n’ont cessé d’être façonnées par le climat, les maladies, les invasions, les révolutions agricoles, les énergies disponibles ou même les éruptions volcaniques. Une visite qui se termine par un super quizz sous la forme d’un jeu de « mix & match » inédit !** Au travers de documents historiques, photographies, matériaux, dispositifs lumineux, l’exposition met en lumière le rôle des conditions naturelles, physiques, biologiques ou climatiques dans l’histoire de l’architecture, pour contribuer à imaginer demain une ville mieux armée pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires. Ces visites destinées aux jeunes enfants (dont les parents sont les bienvenus) les plongent au coeur d’une histoire inédite à la découverte des 13 séquences qui composent l’exposition. Chaque salle répond à une question simple et surprenante, mais scientifique : pourquoi nos enzymes sont à l’origine de l’architecture ? Comment le blé à inventé les villes ? Pourquoi les petits pois sont à l’origine des cathédrales ? Pourquoi les arts décoratifs sont avant tout thermiques ? Pourquoi la peur des mauvaises odeurs a fait s’élever d’immenses coupoles ? Comment un brin de menthe est à l’origine de Central Park ? Comment l’éruption d’un volcan a créé la ville moderne ? Pourquoi le pétrole fait pousser des villes dans le désert ? Autant d’interrogations pour des histoires inédites qui racontent aux enfants comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments. **INFORMATIONS** **DATES** Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 à 11h et 15h **INSCRIPTION** [Inscription en cliquant ici](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12116-il-etait-une-fois-larchitecture.html) **TARIF** 5€ **DUREE** 1h30 Conception et animation par **plus+mieux créations**

5€ sur inscription

Ateliers visites autour de l’exposition Histoire Naturelle de l’Architecture

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00