**Visite guidée en direct du Pavillon de l’Arsenal pour tous autour de l’exposition « Histoire naturelle de l’architecture » pour découvrir comment le climat, l’énergie et les épidémies ont façonné les villes et les bâtiments.** Installés chez vous, connectés en direct du Pavillon de l’Arsenal, suivez une nouvelle visite adaptée à tous les public, de 7 à 77 ans, guidé par une architecte ! Cette visite interactive vous permet de découvrir de façon privilégié comment le climat les épidémies et l’énergie ont façonné les villes et les constructions. Ces visites interactives sont sur inscriptions. Une fois inscrit(e), vous recevrez un lien pour vous connecter via internet sans aucune installation spécifique nécessaire. Et c’est parti pour la visite depuis chez vous et à tout moment échangez et interagissez avec l’architecte-médiateur ! **INFORMATIONS** **DATES**

Dimanches 14, 21 et 28 mars et 4, 11 avril à 11h **INSCRIPTION**

[En cliquant ici](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/actualite/11936-histoire-naturelle-de-larchitecture.html) **TARIF**

5€ **DUREE**

1h _Visite conçue et animée par Plus + Mieux Création_

Visite guidée Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-14T11:00:00 2021-03-14T12:00:00;2021-03-21T11:00:00 2021-03-21T12:00:00;2021-03-28T11:00:00 2021-03-28T12:00:00;2021-04-04T11:00:00 2021-04-04T12:00:00;2021-04-11T11:00:00 2021-04-11T12:00:00

