Il était une fois l’arbre: visite et observations « spécial scolaires » Promenade dans les Bois Percés, aménagement paysager unique en Gironde qui date du XVIIIe siècle. Observation de différents arbres : platanes, chênes et charmes : racines, feuillages, tronc, écorces,… Vendredi 31 mai, 09h30 Château Siaurac Visite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T11:00:00+02:00

Promenade dans les Bois Percés, aménagement paysager unique en Gironde qui date du XVIIIe siècle. Observation de différents arbres : platanes, chênes et charmes : racines, feuillages, tronc, écorces, branches…

Château Siaurac 1 Ciorac, Néac, 33500,Gironde Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 28 58 23 51 http://www.siaurac.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0628582351 »}, {« type »: « email », « value »: « reception@siaurac.com »}] Château Siaurac est une propriété historique aménagée de 1832 à 1893 avec un parc régulier de trois hectares et un parc paysager de douze hectares, dessiné par Louis-Bernard Fischer.

L’allée d’honneur en pente régulière, crée une perspective en traversant un sous-bois de chênes et de charmes, espace façonné au XVIIIe siècle nommé Bois Percés. L’articulation entre le parc régulier et le parc paysager s’organise autour de la Serpentine, symbole des jardins naturalistes. Sa forme a été revue au XIXe siècle en forme de ruban ou S de Siaurac. Le parc paysager aménagé par Louis-Bernard Fischer est arboré d’arbres remarquables. Dès 2014, Françoise Phiquepal, architecte paysagiste, restaure le jardin selon le plan de 1893 : calibrage des allées, élagage des bosquets pour retrouver de la lumière, création de loupes et fleurissements saisonniers pour guider le regard du visiteur. Elle ajoute des parterres pour lier les paysages, restitue un verger conservatoire, redonne vie à l’allée d’honneur et dessine un décor en buis pour la cour du château. À 500 mètres du clocher de Néac, sur la D121 – Parking pour bus et voiture.

©châteausiaurac