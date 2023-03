IL ÉTAIT UNE FOIS LA MOSELLE Chapelle Saint Roch, 4 mars 2023, Illange Illange.

L’appareil photographique à la main, j’ai parcouru de nombreuses régions du monde J’ai flâné dans les rues de Paris où je suis née et vécu une grande partie de ma vie, j’ai capturé toutes les lumières de la Normandie, ma région de cœur. Aujourd’hui je vous invite à me suivre au fil des chemins de notre région, la MOSELLE.

Je vous propose mon regard, celui d’une personne qui vit depuis prèsde20ans dans un charmant village, et qui au fil du temps, a appris à connaître sa région d’accueil, par son histoire, ses paysages bucoliques et industriels et surtout ses habitants, avec la curiosité et la pudeur de l’étrangère devenue au fil du temps une Lorraine de cœur.»

