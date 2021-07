Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Il était une fois la harpe Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Il était une fois la harpe Obernai, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Obernai. Il était une fois la harpe 2021-07-03 14:30:00 – 2021-07-03 16:45:00

Obernai Bas-Rhin Obernai Les élèves de la classe de harpe et leur professeur M. Armengaud invitent à un parcours déambulatoire de découverte de la harpe à travers les âges.

Ce parcours sera clôturé par un moment musical présenté par les élèves.

Pour la déambulation, le départ est donné devant l’ancien hôpital du côté de l’église (entre 14h30 et 15h30)

dernière mise à jour : 2021-06-25

Obernai