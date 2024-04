Il était une fois la France Trébeurden, lundi 5 août 2024.

Il était une fois la France Trébeurden Côtes-d’Armor

Une occasion unique de visiter et de comprendre les paysages géologiques les plus emblématiques de nos belles régions depuis la Côte de Granit Rose jusqu’aux Alpes et à la Corse, en passant par la Normandie, le Massif central et la Provence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:00:00

fin : 2024-08-05 19:30:00

maison de la mer

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Il était une fois la France Trébeurden a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose