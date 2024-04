Il était une fois la Danse Place Saint-Germain Auxerre, dimanche 11 août 2024.

Spectacle de danse, musique et théâtre de la Cie Bassa Toscana. Les contes de Charles Perrault ont bercé notre enfance, mais ils traversent les âges et restent gravés dans notre mémoire. Sous la forme d’une enquête policière autour du conteur, la danse, la musique, le théâtre et le chant donneront corps au spectacle. La chorégraphie historique et créative soulignera l’émotion du texte, afin de partager la saveur des mots sans les remplacer. La pratique de six heures par jour en danse et en musique historique durant la semaine de stage a pour finalité, à la fois la découverte et la maîtrise de ces disciplines, mais surtout l’élaboration d’une représentation publique réunissant amateurs et professionnels sur scène. Ce spectacle est offert au public auxerrois à l’Abbaye Saint-Germain dans le cloître avec en fin de soirée une invitation à un « bal renaissance » qui unira public et artistes dans un moment collectif et joyeux. Les stagiaires sont encadrés par des artistes professionnels, Bernadette Jacquet, Stéphane Quéant, Gudrun Skamletz, Marie-Theres Eloi, Olivier Banse et Camille Bonnardot de la Cie Bassa Toscana. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 20:30:00

fin : 2024-08-11 23:00:00

Place Saint-Germain Cloître de l’Abbaye Saint-Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@bassatoscana.fr

