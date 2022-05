Il était une fois la cité médiévale de Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Il était une fois la cité médiévale de Hérisson, 1 juillet 2022, Hérisson. Départ devant la Mairie de Hérisson Avenue Marcellin Simonnet

2022-07-01 17:00:00 – 2022-08-15

Hérisson 03190 Visite guidée et voyage dans le temps, à travers les vestiges de la Forteresse des Ducs de Bourbon, les venelles et les ruelles de la cité médiévale.

Durée: environ 1h30. troncais@valleecoeurdefrance.fr http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Départ devant la Mairie de Hérisson Avenue Marcellin Simonnet Hérisson

