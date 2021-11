Saint-Georges-de-Reneins Saint-Georges-de-Reneins Rhône, Saint-Georges-de-Reneins Il était une fois JOHNNY Saint-Georges-de-Reneins Saint-Georges-de-Reneins Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Georges-de-Reneins

Il était une fois JOHNNY Saint-Georges-de-Reneins, 26 novembre 2021, Saint-Georges-de-Reneins. Il était une fois JOHNNY Espace Culturel La Pirogue 250 rue de Montchervet Saint-Georges-de-Reneins

2021-11-26 20:30:00 – 2021-11-26 20:30:00 Espace Culturel La Pirogue 250 rue de Montchervet

Saint-Georges-de-Reneins Rhône Saint-Georges-de-Reneins EUR Hommage à l’artiste. Ici pas d’imitation, mais une puissante interprétation vocale vous transporte dans l’univers musical avec ce show de plus de 2 heures. contact@bls-events.fr +33 6 08 21 17 18 Espace Culturel La Pirogue 250 rue de Montchervet Saint-Georges-de-Reneins

dernière mise à jour : 2021-09-21 par Office de tourisme du Beaujolais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Georges-de-Reneins Autres Lieu Saint-Georges-de-Reneins Adresse Espace Culturel La Pirogue 250 rue de Montchervet Ville Saint-Georges-de-Reneins lieuville Espace Culturel La Pirogue 250 rue de Montchervet Saint-Georges-de-Reneins