IL ETAIT UNE FOIS… JAURES EN CHANSONS

Le 08 octobre 2021 à 20h30

à Murles, Espace Coquin

Organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » et la Ville de Murles :

Au travers d’un vingtaine de chansons, qui ont marqué les mémoires, une évocation des combats de Jean Jaurès pour la justice et la paix.

Avec Cathy Fernandez (chant, récit) Claude Delrieu (accordéon), Claude Delrieu (accordéon) et Michel Vivoux (guitare et chant).

Des chansons de révolte, des chansons de combat, mais aussi des chansons drôles, et surtout des chansons d’amour et d’espoir. Du « temps des cerises » à « Jaurès » en passant par « Ma France », « Le déserteur », « Dreyfus », « Le chiffon rouge », mais également « La valse brune » « Frou-frou », « La jambe en bois », « Sous les ponts de Paris ».

Par des textes courts Cathy Fernandez évoque les grands moments de la vie de Jean Jaurès, de sa naissance – le 3 septembre 1859 -, son assassinat – le 31 juillet 1914 -, au transfert de son corps au Panthéon – le 23 novembre 1924.

Tarifs :

14 € / 12 € (en prévente jusqu’au 02 octobre).

10 € étudiants, adhérents.

Entrée libre pour moins de 18 ans.

Possibilité de restauration légère, en extérieur (sous le préau de la salle Coquin), par «le café épicé associatif Murlois».

Dégustation « Cuvée Georges Brassens 2021 » AOP PIC SAINT LOUP/Cellier du Pic

Protocoles sanitaires en vigueur à la date du concert appliqués pour veiller à la sécurité du public, des artistes, des techniciens et de l’équipe organisatrice : Pass sanitaire, jauge, distanciation physique, port du masque…

