Il était une fois Foujita… La Maison Foujita racontée par les enfants

Maison-atelier Foujita, le samedi 14 mai 2022 à 13:00

Durant un mois et demi, une classe d'élèves de CM1/CM2 de l'école Paul Painlevé de Massy s'est appropriée les coins et recoins de la Maison-atelier Foujita. Visites, ateliers d'écriture et d'art plastique ont conduit à la production de panneaux de médiation aussi instructifs que poétiques. Les productions des élèves seront disséminées dans la maison, invitant à porter un nouveau regard sur l'univers intime de l'artiste franco-japonais.

Maison-atelier Foujita
7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
Villiers-le-Bâcle
Essonne

2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T19:00:00

