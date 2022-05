IL ÉTAIT UNE FOIS ENNIO MORRICONE (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-24 21:00:00 – 2022-07-24 22:30:00 L’un des grands violoncellistes de la nouvelle génération, Edgar Moreau, nous fait redécouvrir la musique d’Ennio Morricone en compagnie du pianiste Aurèle Marthan et du ténor Jesse Mimeran.

Yo-Yo Ma avait ouvert la voie aux solistes désirant s’aventurer dans l’interprétation de musiques de film, en enregistrant un album sous la direction d’Ennio Morricone lui-même. C’est dans ce sillage que ces trois artistes aux personnalités flamboyantes, s’unissent pour servir une grande musique, audacieuse, fougueuse mais aussi mélancolique.

Artistes : Edgar Moreau, violoncelle / Jesse Mimeran, chant / Aurèle Marthan, piano.

dernière mise à jour : 2022-05-25

