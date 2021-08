Il était une fois en Olympie – Les Racont’arts Gacé, 17 octobre 2021, Gacé.

Il était une fois en Olympie – Les Racont’arts 2021-10-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-17 21:45:00 21:45:00 Médiathèque Centre socio culturel

Gacé Orne

Stand-up conté, humoristique et captivant

Si les dieux de l’Olympe aimaient l’exercice, c’est aux demi-dieux que revint l’organisation des premiers jeux. Laissez-vous conter les mythes fondateurs des jeux olympiques ! Celui d’Héraclès et celui de Pélops, mais aussi l’histoire d’athlètes ayant réellement existé : Pythagore, mathématicien et champion de Pugilat, Hyacinthe, le lanceur de disque, Kynisca, seule femme de toute l’Hellade à avoir remporté la couronne… A travers son voyage touristique et sportif en Grèce, Robin Recours nous raconte avec humour les mythes et récits historiques qui émaillent le parcours. Un spectacle truffé d’anecdotes pour apprendre en s’amusant !

Avec Robin Recours (récits), Malina Roumegas (violon) et Félix Liperi (guitare)

Tous publics à partir de 12 ans

Durée : 1h15

mdo@orne.fr +33 2 33 29 15 06 http://www.mdo.orne.fr/

