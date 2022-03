Il était une fois en Anatolie Cinéma les 3 Luxembourg Catégorie d’évènement: Paris

Il était une fois en Anatolie Cinéma les 3 Luxembourg, 25 mars 2022, . Il était une fois en Anatolie

Cinéma les 3 Luxembourg, le vendredi 25 mars à 20:30

IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE —————————– ### de Nuri Bilge Ceylan ### LE VENDREDI 25 MARS 2022 ### à 20h30 au Cinéma Les 3 Luxembourgs Présenté par L’Institut Yunus Emre -Centre Culturel de Turquie SYNOPSIS: Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente de guider une équipe de policiers vers l’endroit où il a enterré le corps de sa victime. Au cours de ce périple, une série d’indices sur ce qui s’est vraiment passé fait progressivement surface.

Tarifs : Normal : 10,60€ Étudiant : 7,60€ Réduit – : 8,80€ Cartes illimitées acceptées : Le Pass Gaumont et carte UGC Ciné carte Cinémas Indépendants Parisiens Pass Culture, Cinéchèques, L’entraide

Projection du film Il était une fois en Anatolie dans le cadre du Festival du Cinéma du Monde Cinéma les 3 Luxembourg 67 Rue Monsieur le Prince Quartier de l’Odéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinéma les 3 Luxembourg Adresse 67 Rue Monsieur le Prince lieuville Cinéma les 3 Luxembourg Departement Paris

Cinéma les 3 Luxembourg Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Il était une fois en Anatolie Cinéma les 3 Luxembourg 2022-03-25 was last modified: by Il était une fois en Anatolie Cinéma les 3 Luxembourg Cinéma les 3 Luxembourg 25 mars 2022 Cinéma les 3 Luxembourg

Paris