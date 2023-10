« Il était une fois en Amérique » musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 15h00 à 18h00

.Tout public. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux,

demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit

– demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur

présentation d’un justificatif en cours de validité Projection du film de Sergio Leone précédée d’une présentation de Joann Sfar, qui l’a choisi pour sa journée spéciale au mahJ, à l’occasion de l’exposition « Joann Sfar. La vie dessinée » À travers l’histoire brutale et tragique d’une bande de gamins juifs du Lower East Side passés de la petite délinquance au grand banditisme, Sergio Leone dépeint une Amérique gangrénée par la violence et l’argent, contre lesquels l’innocence de l’enfance, l’amitié, l’amour et la fidélité viennent se briser. Un chef-d’oeuvre inspiré de l’autobiographie romancée du gangster Herschel Goldberg. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/il-etait-une-fois-en-amerique-30778 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2320047166270400033

