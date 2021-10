Lille Palais des Beaux-Arts - Auditorium Lille, Nord “IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST” Palais des Beaux-Arts – Auditorium Lille Catégories d’évènement: Lille

Palais des Beaux-Arts – Auditorium, le dimanche 14 novembre à 19:30

Il était une fois dans l’Ouest (titre original : C’era una volta il West) est un western italo-américain de Sergio Leone réalisé en 1968, sorti en salle en Italie la même année et en 1969 dans le reste du monde. La séance mettra l’accent sur la mise en évidence des correspondances entre l’art de Goya et le cinéma de Sergio Leone. Dans le cadre de CitéPhilo. Auditorium – Nombre de places limitées

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Cinéma autour de “Experience Goya” Palais des Beaux-Arts – Auditorium 18bis rue de Valmy, Lille Lille Lille-Centre Nord

2021-11-14T19:30:00 2021-11-14T22:30:00

