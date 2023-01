Il était une fois dans l’Est parisien Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Il était une fois dans l’Est parisien Médiathèque Marguerite Duras, 12 avril 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h30 à 17h30

Le vendredi 12 mai 2023

de 18h30 à 19h30

Le mercredi 19 avril 2023

de 15h00 à 16h00

Le samedi 15 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le mercredi 12 avril 2023

de 15h00 à 16h00

. gratuit Plein feux sur les contes d’ici et d’ailleurs de la collection de la médiathèque Marguerite Duras, avec des spectacles de conteurs, des scènes ouvertes, des ateliers… AU PROGRAMME : « Une heure entière dans les histoires » spéciale contes Mercredi 12 avril – 15h – à partir de 4 ans Atelier numérique jeunesse : Samedi 15 avril – 11h – sur inscription Lectures Contes d’auteurs Mercredi 19 avril – 15h – à partir de 7 ans Spectacle Contes d’Isabelle Genlis et Hô Thuy Trang « Le bambou à histoires » Vendredi 12 mai – 18h30 Le génie des bambous aux oreilles touffues raconte les histoires de ceux à qui il a donné la vie. Au coeur de son petit monde de cannes et de chaumes, apparaissent une Demoiselle Grenouille douée en mathématiques, un panier magique, des fées rieuses … Scène ouverte Samedi 13 mai – 15h30 La médiathèque Marguerite Duras met à votre disposition un espace d’expression dédié au conte. Venez montrer vos talents Entrée libre ASSISTER À LA SCÈNE OUVERTE La scène ouverte : Raconte qui veut ! offre au public une immersion dans le monde du conte. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et venez écouter une, deux histoires ou restez avec nous tout l’après-midi PARTICIPER À LA SCÈNE OUVERTE Le conte est encore, pour beaucoup, associé à l’enfance même si cette image a tendance à évoluer depuis quelques années. Offrir une scène ouverte permet aux conteurs débutants et confirmés de raconter devant un public de tout âge. L’occasion rêvée pour les participants d’expérimenter « in vivo » leurs histoires. Inscription des conteurs à partir du samedi 15 avril. Passage de 10 à 15 minutes pour chaque participant. Exposition Livres d’artistes La collection de livres d’artistes de la médiathèque fait la part belle aux contes ! Découvrez les livres de Julia Chausson, Warja Lavater, Anne Lascoux et d’autres… dans l’espace jeunesse. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Médiathèque Marguerite Duras visuel du temps fort sur les contes à la médiathèque Marguerite Duras

