Un temps fort autour des contes à la médiathèque Marguerite Duras du 8 mars au 7 mai 2022 Plein feux sur les contes d’ici et d’ailleurs de la collection de la médiathèque Marguerite Duras, avec des spectacles de conteurs, des scènes ouvertes, des ateliers. Club Créa Le rendez-vous créatif de la médiathèque Marguerite Duras – samedi 5 mars – 15h30 Fabrication de mobiles ou théâtre d’ombres à partir de silhouettes de personnages de contes et jeux de société autour des contes – sur inscription Ateliers numériques jeunesse Samedi 12 mars – 11h – Découverte de l’appli Il était des fois Doublemoon Production – à partir de 6 ans – sur inscription Samedi 9 avril – 11h – Découverte de l’appli Sadhana – The way back Ana-Maria De Jésus Arte Experience – à partir de 6 ans – sur inscription Spectacle – CONTES MACADAM sans frontières Vendredi 11 mars – 19h30 Contes nés de villes des quatre coins du monde (France, Pologne, Amérique du Nord, Inde, Japon…). Muriel Bloch est accompagnée par João Mota, musiques. Pour tout public à partir de 7 ans Le spectacle sera suivi d’une vente dédicace. Scène ouverte – Raconte qui veut ! Samedi 19 mars – 15h30 La médiathèque Marguerite Duras met à votre disposition un espace d’expression dédié au conte. Venez montrer vos talents ! ASSISTER À LA SCÈNE OUVERTE La scène ouverte : Raconte qui veut ! offre au public une immersion dans le monde du conte. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et venez écouter une, deux histoires ou restez avec nous tout l’après-midi. PARTICIPER À LA SCÈNE OUVERTE Le conte est encore, pour beaucoup, associé à l’enfance même si cette image a tendance à évoluer depuis quelques années. Offrir une scène ouverte permet aux conteurs débutants et confirmés de raconter devant un public de tout âge. L’occasion rêvée pour les participants d’expérimenter « in vivo » leurs histoires. Inscription des conteurs à partir du 8 mars Passage de 10 à 15 minutes pour chaque participant Une heure entière dans les histoires L’heure du conte de la médiathèque – mercredi 23 mars et 6 avril – 15h30 Spécial Contes À partir de 4 ans Spectacle – La petite robe rouge Vendredi 1er avril – 18h30 Aimée de La Salle (texte et récit) et Cécile Veyrat (accordéon et voix) D’après le conte de fée du Petit Chaperon rouge sur des partitions de Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Francis Poulenc ou Léo Delibes. Il était une fois une petite fille, une petite fille toujours joyeuse. Elle vit chez ses parents dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle adore, vit de l’autre côté au-delà de la rivière, après le pont et après le pré vert. Vous la connaissez cette petite fille, elle est votre sœur, votre amie … On ne peut pas la manquer avec cette si jolie petite robe rouge. Public à partir de 4 ans, 30 minutes environ Le spectacle sera suivi d’une séance de dédicace Lectures de contes littéraires Mercredi 13 avril – 15h00 Lectures de contes littéraires par les bibliothécaires. Tournier, Calvino, Gripari, Yourcenar ou d’autres grands auteurs vous enchanteront ! À partir de 8 ans Exposition de livres d’artistes Du 8 mars au 7 mai La collection de livres d’artistes de la médiathèque fait la part belle aux contes ! Découvrez les livres de Julia Chausson, Warja Lavater, Anne Lascoux et d’autres… dans l’espace jeunesse de la médiathèque. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

